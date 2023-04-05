Кассано: «Матч между «Наполи» и «Миланом» не был естественным»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о матче 28-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Миланом» (0:4).

«Я скажу вам через две недели, что эта игра сделала хорошо «Наполи» и плохо «Милану». Это не был настоящий, естественный матч», — приводит слова Кассано Calciomercato.

Первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Наполи» состоится 12 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца». Ответная игра пройдет 18 апреля в Неаполе.