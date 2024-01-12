Серия А: чистое игровое время составляет от 52 до 57 минут

Как стало известно «СЭ», один из руководителей судей итальянских серий А и В Джанлука Рокки сегодня привел данные, касающиеся времени, в течение которого в чемпионате Италии реально играют в футбол.

Чистое время в 19 турах варьировалось от 52 минут и 26 секунд (18-й тур) до 57 минут и 15 секунд (10-й тур). С 14-го тура оно постоянно уменьшается.

Напомню, что на чемпионате мира-2022 среднее игровое время составило около 60 минут. Такого же показателя хотят достичь в АПЛ.