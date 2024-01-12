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Журналист Франки считает, что пока рано говорить о прогрессе Миранчука

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Журналист Tuttosport Массимо Франки прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в последних матчах.

«В последних играх он играл неплохо. Но о прогрессе можно будет говорить, если Миранчук забьет 10 мячей или отдаст столько же результативных передач. Пока не вижу поводов для обсуждения этого футболиста», — цитирует Франки «РБ Спорт».

3 января гол и передача россиянина принесли «Аталанте» победу над «Сассуоло» (3:1) в 1/8 финала Кубка Италии. 10 января в матче 1/4 финала Кубка Италии «Милан» — «Аталанта» (1:2) Миранчук заработал пенальти и помог своей команде пройти в полуфинал турнира.

Всего в текущем сезоне Миранчук сыграл за клуб 16 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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Серия А: чистое игровое время составляет от 52 до 57 минут
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
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13.01 17:00
Дженоа – Торино
 - : -
13.01 17:00
Наполи – Салернитана
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Верона – Эмполи
 - : -
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Монца – Интер
 - : -
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 - : -
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Кальяри – Болонья
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Милан – Рома
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