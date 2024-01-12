Журналист Франки считает, что пока рано говорить о прогрессе Миранчука

Журналист Tuttosport Массимо Франки прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в последних матчах.

«В последних играх он играл неплохо. Но о прогрессе можно будет говорить, если Миранчук забьет 10 мячей или отдаст столько же результативных передач. Пока не вижу поводов для обсуждения этого футболиста», — цитирует Франки «РБ Спорт».

3 января гол и передача россиянина принесли «Аталанте» победу над «Сассуоло» (3:1) в 1/8 финала Кубка Италии. 10 января в матче 1/4 финала Кубка Италии «Милан» — «Аталанта» (1:2) Миранчук заработал пенальти и помог своей команде пройти в полуфинал турнира.

Всего в текущем сезоне Миранчук сыграл за клуб 16 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.