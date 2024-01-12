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Сегодня, 09:13

Каннаваро оценил ситуацию в «Наполи»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Известный в прошлом защитник Фабио Каннаваро поделился мнением о выступлении «Наполи» в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«В клубе сейчас непростая ситуация, уход Спаллетти не сработал. Плюс команду покинули Ким и Джунтоли. Это негативно отразилось на команде», — цитирует Каннаваро Tuttosport.

Ранее он заявил, что готов возглавить клуб.

«Наполи» набрал 28 очков в 19 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице серии А. Команду на данный момент возглавляет Вальтер Мадзарри.

Фабио Каннаваро
ФК Наполи
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Хет-трик Милика принес «Ювентусу» разгромную победу над «Фрозиноне» в Кубке Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 19 3 4 12 10-33 13
20
 Салернитана 19 2 6 11 16-38 12
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Лацио

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Пауло Дибала

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Антуан Макумбу

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Паскуале Маццокки

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