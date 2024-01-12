Каннаваро оценил ситуацию в «Наполи»

Известный в прошлом защитник Фабио Каннаваро поделился мнением о выступлении «Наполи» в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«В клубе сейчас непростая ситуация, уход Спаллетти не сработал. Плюс команду покинули Ким и Джунтоли. Это негативно отразилось на команде», — цитирует Каннаваро Tuttosport.

Ранее он заявил, что готов возглавить клуб.