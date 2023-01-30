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Сегодня, 11:53

Семин сомневается, что «Наполи» станет чемпионом Италии: «Малейшая слабость чревата потерей очков»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:1).

В составе хозяев отличились Виктор Осимхен с передачи Кварацхелии, а также Джованни Симеоне. Гости ответили точным ударом Стефана Эль-Шаарави.

«Хвича принес огромную пользу команде, для «Наполи» был тяжелый матч. Отметил бы, что у Кварацхелии практически в каждом матче есть результативные действия. Спаллетти провел хорошие замены, но чем ближе к концу сезона, тем сложнее будут игры у «Наполи». Это очевидно.
Есть ли сомнения, что «Наполи» выиграет титул? Сомнения есть всегда. Итальянский чемпионат приносит очень много неожиданностей. Посмотрите на «Милан» месяц назад и сейчас — сплошные поражения. Малейшее расслабление чревато потерей большого количества очков», — сказал Семин «СЭ».

За 18 туров до конца чемпионата Италии-2022/23 «Наполи» лидирует в турнирной таблице с 53 очками. «Интер», занимающий вторую строчку, отстает от неаполитанцев на 13 очков.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Юрий Семин
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 20:30
Болонья – Специя
 2 : 0
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 1 : 2
28.01 17:00
Эмполи – Торино
 2 : 2
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 1 : 2
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 2 : 5
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 0 : 2
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 1 : 1
29.01 22:45
Наполи – Рома
 2 : 1
30.01 22:45
Удинезе – Верона
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 18 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
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