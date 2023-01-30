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Главный тренер «Сассуоло» — о матче с «Миланом»: «Не ожидал такого результата»

Алессио Дионизи прокомментировал победу команды над «Миланом»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Сассуоло» Алессио Дионизи поделился эмоциями после крупной победы над «Миланом» (5:2) в 20-м туре серии А.

«Это важный результат. Я надеялся на победу, но не ожидал такого результата. Мы внесли много изменений, нам нужно время. Мы должны быть более активными. При правильной атаке мы создаем трудности для многих, даже для таких команд, как «Милан», — цитирует Дионизи DAZN.

В составе «нероверди» голы забивали Грегуар Дефрель, Давиде Фраттези, Доменико Берарди, Арман Лорьенте и Матеус Энрике.

«Сассуоло» с 20 очками поднялся на 16-ю строчку.

ФК Милан
ФК Сассуоло
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 Торино 20 7 6 7 21-22 27
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 Специя 20 4 6 10 17-32 18
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 Верона 19 3 3 13 17-31 12
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Болонья – Специя
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27.01 22:45
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 2 : 2
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 1 : 2
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 2 : 5
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 0 : 2
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 1 : 1
29.01 22:45
Наполи – Рома
 2 : 1
30.01 22:45
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Лаутаро Мартинес

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Интер

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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Павел Давидович

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