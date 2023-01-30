Главный тренер «Сассуоло» Алессио Дионизи поделился эмоциями после крупной победы над «Миланом» (5:2) в 20-м туре серии А.

«Это важный результат. Я надеялся на победу, но не ожидал такого результата. Мы внесли много изменений, нам нужно время. Мы должны быть более активными. При правильной атаке мы создаем трудности для многих, даже для таких команд, как «Милан», — цитирует Дионизи DAZN.

В составе «нероверди» голы забивали Грегуар Дефрель, Давиде Фраттези, Доменико Берарди, Арман Лорьенте и Матеус Энрике.