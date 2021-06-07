Щенсны прокомментировал информацию об уходе из «Ювентуса»

Вратарь «Ювентуса» Войчех Щенсны отреагировал на информацию о своем возможном уходе из клуба.

«Я знаю, что было в СМИ в эти дни, поэтому попытаюсь ответить на этот вопрос раз и навсегда. Не разговаривал ни с «Ювентусом», ни с каким-либо другим клубом, потому что тут нечего обсуждать.

Хочу остаться в Турине. Но не я отвечаю за трансферную политику клуба», — приводит слова Щенсны Goal.

Ранее появилась информация, что им интересуется дортмундская «Боруссия», «Эвертон» и «Арсенал». Контракт Войцеха с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2020/21 31-лентий поляк провел 30 матчей за «Ювентус» в серии А и пропустил 32 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.