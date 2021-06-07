Защитник Алессандро Флоренци вернулся в «Рому», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, «ПСЖ», в котором футболист провел прошлый сезон, не стал выкупать права на футболиста, поэтому Флоренци вернулся в «Рому». Однако в римском клубе для игрока тоже нет места. Руководство команды будет искать для 30-летнего итальянца новый клуб.

В прошлом сезоне Флоренци провел за «ПСЖ» 36 матчей, забил 2 гола и сделал результативную передачу.