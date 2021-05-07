Дортмундская «Боруссия» интересуется Щенсны

Дортмундская «Боруссия» интересуется вратарем «Ювентуса» Войцехом Щенсны, сообщает Goal.

По информации источника, немецкий клуб контактировал с представителями 31-летнего поляка. Сообщается, что футболист счастлив в «Ювентусе», но может покинуть команду в случае, если туринцы подпишут голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

В сезоне-2020/21 Щенсны провел 35 матчей за «Ювентус» и пропустил 35 мячей, на его счету 8 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость вратаря в 35 миллионов евро.