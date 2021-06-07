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Ди Франческо назначен главным тренером «Вероны»

21:34
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Новым главным тренером «Вероны» стал Эусебио Ди Франческо, сообщает 7 июня официальный Twitter клуба. Контракт рассчитан до 2023 года.

51-летний специалист ранее тренировал «Виртус Ланчиано», «Пескару», «Лечче», «Сассуоло», «Рому», «Сампдорию» и «Кальяри». Под его руководство «Сассуоло» вышел в серию А.

Ди Франческо заменил на этом посту Ивана Юрича, который покинул команду по окончании сезона. «Верона» заняла десятое место, набрав 45 очков в 38 матчах

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