Ди Франческо назначен главным тренером «Вероны»
21:34
Новым главным тренером «Вероны» стал Эусебио Ди Франческо, сообщает 7 июня официальный Twitter клуба. Контракт рассчитан до 2023 года.
???????? ? ????? ? 2??0??2??3??— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) June 7, 2021
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51-летний специалист ранее тренировал «Виртус Ланчиано», «Пескару», «Лечче», «Сассуоло», «Рому», «Сампдорию» и «Кальяри». Под его руководство «Сассуоло» вышел в серию А.
Ди Франческо заменил на этом посту Ивана Юрича, который покинул команду по окончании сезона. «Верона» заняла десятое место, набрав 45 очков в 38 матчах
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