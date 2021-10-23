«Сассуоло» обыграл «Венецию»
«Сассуоло» победил «Венецию» (3:1) матче девятого тура чемпионата Италии.
Ранее состоялся еще один матч тура. «Салернитана» уступила «Эмполи» (2:4).
Чемпионат Италии. Серия А
9-й тур
«Сассуоло» — «Венеция» — 3:1 (1:1)
Голы: Окереке, 32 (0:1). Берарди, 37 (1:1). Анри, 50 — в свои ворота (2:1). Фраттези, 67 (3:1).
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш (Каан Айхан, 69), Толян, Рожериу, Феррари, Джуричич (Траоре, 28), Лопес, Фраттези (Мерт Мюльдюр, 83), Берарди (Матеус Энрике, 83), Скамакка (Дефрель, 69), Распадори.
«Венеция»: Ромеро, Хапс, Чеккарони, Ампаду (Маццокки, 68), Эбуэхи (Тессманн, 68), Свобода, Кийен, Чрнигой (Сигурдссон, 58), Бузио (Перец, 46), Анри (Форте, 58), Окереке.
Предупреждения: Чрнигой, 9. Анри, 39. Рожериу, 78.
Судья: Ди Мартино.
23 октября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».
«Салернитана» — «Эмполи» — 2:4 (0:4)
Голы: Пинамонти, 2 (0:1). Кутроне, 11 (0:2). Страндберг, 13 — в свои ворота (0:3). Пинамонти, 45 — с пенальти (0:4). Раньери, 48 (1:4). Исмайли, 55 — в свои ворота (2:4).
«Салернитана»: Белец, Страндберг, Ярошиньски, Раньери, Айя (Оби, 46), Ди Таккио, Кастанос, Кешрида (Зортеа, 46), Рибери, Сими (Джурич, 67), Гондо (Бонаццоли, 46).
«Эмполи»: Викарио, Стоянович (Тонелли, 46), Луперто, Маркицца, Исмайли, Хендерсон (Штулац, 73), Хаас, Бандинелли (Журковски, 80), Риччи, Пинамонти (Ла Мантия, 90+3), Кутроне (Байрами, 73).
Предупреждения: Стоянович, 33. Хаас, 53. Раньери, 76. Маркицца, 86.
Судья: Довери.
23 октября. Салерно. Стадион «Ареки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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