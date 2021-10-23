В «Аталанте» отреагировали на информацию о возможной продаже Миранчука
Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси прокомментировал «СЭ» информацию о возможной продаже российского полузащитника Алексея Миранчука зимой.
«Клуб готов продать Миранчука, чтобы купить другого игрока? Нет, это фейк», — сказал Перкасси «СЭ».
Ранее Corriere di Bergamo сообщил, что итальянская команда может продать 26-летнего Миранчука в связи с желанием подписать вместо него вингера «Сассуоло» Жереми Бога.
В текущем сезоне Миранчук провел 6 матчей за «Аталанту» и сделал одну результативную передачу. Контракт хавбека с клубом из Бергамо действует до конца июня 2024-го.
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