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«Милан» разгромил «Сассуоло» и впервые с 2011 года стал чемпионом Италии

Читать «СЭ» в
«Милан» разгромил «Сассуоло» и впервые с 2011 года стал чемпионом Италии.
Фото Reuters

«Милан» на выезде разгромил «Сассуоло» в матче 38-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Дубль на свой счет записал Оливье Жиру, еще один гол забил Франк Кессье.

Таким образом, «Милан» набрал 86 очков и занял первое место в серии А сезона-2021/22.

Для «россонери» это 19 титул чемпиона Италии. Столько же у «Интера». Лидирует «Ювентус» — 36 титулов.

«Милан» стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне 2010/11.

Италия. Серия А. 38-й тур
22 мая, 19:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
0:3
Милан
Голы
Жиру, 17 (0:1), Жиру, 32 (0:2), Кессье, 36 (0:3)
Сассуоло
Консильи (Саталино, 82) Каан Айхан Мерт Мюльдюр Феррари (Пелузо, 82) Кирьякопулос Лопес (Маньянелли, 46) Фраттези (Траоре, 58) Матеус Энрике Распадори Берарди (Дефрель, 68) Скамакка
Милан
Меньян Калабрия Эрнандес Калюлю Томори (Романьоли, 81) Тонали (Беннасер, 46) Крунич (Диас, 73) Кессье Жиру (Ибрагимович, 72) Леан Салемакерс (Флоренци, 81)
Предупреждения
Лопес 37’, Кирьякопулос 53’  -  Тонали 34’
Судьи
Довери (Италия)
ФК Милан
ФК Сассуоло
1
11
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«Сассуоло» — «Милан»: Жиру и Кессье сделали счет крупным

«Милан» догнал «Интер» по количеству побед в чемпионате Италии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
13
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 - : -
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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