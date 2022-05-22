«Милан» разгромил «Сассуоло» и впервые с 2011 года стал чемпионом Италии

«Милан» на выезде разгромил «Сассуоло» в матче 38-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Дубль на свой счет записал Оливье Жиру, еще один гол забил Франк Кессье.

Таким образом, «Милан» набрал 86 очков и занял первое место в серии А сезона-2021/22.

Для «россонери» это 19 титул чемпиона Италии. Столько же у «Интера». Лидирует «Ювентус» — 36 титулов.

«Милан» стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне 2010/11.