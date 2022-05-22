«Сассуоло» — «Милан»: Жиру удвоил счет в матче

Читать «СЭ» в

«Милан» удвоил преимущество в матче против «Сассуоло» в 38-м туре чемпионата Италии — 2:0.

Дубль на 32-й минуте оформил Оливье Жиру.