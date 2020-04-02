«Сассуоло» хочет, чтобы чемпионат Италии был доигран

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали считает, что нынешний чемпионат Италии должен быть доигран. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— У «Сассуоло» всегда была четкая позиция: доиграть чемпионат, — цитирует Rai Sport Карневали. — Я думаю, это будет справедливо для всех. Важно, чтобы были здоровые условия для тренировок, чтобы мы не навредили следующему сезону и закончили нынешний. Даже если он завершится в конце июня или в июле, все равно правильно будет его доиграть.

«Сассуоло» в турнирной таблице серии А находится на 11-м месте, на семь очков оторвался от зоны вылета.

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