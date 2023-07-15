«Сассуоло» арендовал вратаря Краньо у «Монцы»

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Голкипер «Монцы» Алессио Краньо перешел в «Сассуоло» на правах аренды, сообщила пресс-служба «черно-зеленых».

Соглашение 29-летнего итальянца рассчитано на один сезон с правом выкупа.

В сезоне-2022/23 Краньо провел 4 матча и пропустил 9 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.