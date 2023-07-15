Ауар: «Для меня честь тренироваться под руководством Моуринью и носить футболку «Ромы»
Полузащитник «Ромы» Уссем Ауар поделился мнением о главном тренере римлян Жозе Моуринью.
«Для меня честь тренироваться под его руководством, — цитирует журналист Альфредо Педулла Ауара. — Моуринью отличный тренер, он может помочь мне стать лучше. Я готов. Я счастлив носить футболку «Ромы».
Ауар перешел в «Рому» этим летом. Контракт 24-летнего алжирского полузащитника рассчитан до 2028 года.
Ауар является воспитанником «Лиона». Он провел за французский клуб 233 матча, забил 41 гол и сделал 36 результативных передач.
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Салернитана
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|0-0
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
|0
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|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
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|0-0
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19
|Дженоа
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
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|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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