«Брайтон» может подписать защитника «Фиорентины» Игора
Защитник «Фиорентины» Игор близок к переходу в «Брайтон», утверждает Фабрицио Романо.
По информации источника, «чайки» переключились на вариант с 25-летним бразильцем после того, как «Челси» отклонил несколько предложений по Леви Колвиллу, который в прошедшем сезоне выступал за «Брайтон» на правах аренды.
Игор уже согласовал условия контракта с «Брайтоном». Он выступает за флорентийцев с 2021 года.
В сезоне-2022/23 защитник провел 42 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
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|Интер
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4
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|0-0
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5
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6
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9
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10
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11
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13
|Сассуоло
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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|0-0
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
|- : -
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