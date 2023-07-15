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Сегодня, 19:11

«Брайтон» может подписать защитника «Фиорентины» Игора

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Фиорентины» Игор близок к переходу в «Брайтон», утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, «чайки» переключились на вариант с 25-летним бразильцем после того, как «Челси» отклонил несколько предложений по Леви Колвиллу, который в прошедшем сезоне выступал за «Брайтон» на правах аренды.

Игор уже согласовал условия контракта с «Брайтоном». Он выступает за флорентийцев с 2021 года.

В сезоне-2022/23 защитник провел 42 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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