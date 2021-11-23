«Сашко». Реакция Влаховича на возвращение Кокорина к тренировкам в общую группу
Реакция Влаховича на возвращение Кокорина к тренировкам в общую группу
18:43
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович выложил в Instagram фото с тренировки команды. На ней он запечатлен вместе с форвардом Александром Кокориным.
«Сашко», — подписал снимок серб.
Как ранее стало известно «СЭ», российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся в общую группу команды.
Последние встречи россиянин пропустил из-за мышечной усталости.
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