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«Сашко». Реакция Влаховича на возвращение Кокорина к тренировкам в общую группу

Реакция Влаховича на возвращение Кокорина к тренировкам в общую группу
18:43
Александр Кокорин и Душан Влахович. Фото Instagram
Александр Кокорин и Душан Влахович. Фото Instagram
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Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович выложил в Instagram фото с тренировки команды. На ней он запечатлен вместе с форвардом Александром Кокориным.

«Сашко», — подписал снимок серб.

Как ранее стало известно «СЭ», российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся в общую группу команды.

Последние встречи россиянин пропустил из-за мышечной усталости.

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Иван Шитик все материалы автора

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