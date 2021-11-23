«Сашко». Реакция Влаховича на возвращение Кокорина к тренировкам в общую группу

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович выложил в Instagram фото с тренировки команды. На ней он запечатлен вместе с форвардом Александром Кокориным.

«Сашко», — подписал снимок серб.

Как ранее стало известно «СЭ», российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся в общую группу команды.

Последние встречи россиянин пропустил из-за мышечной усталости.