Кокорин вернулся в общую группу «Фиорентины»
Александр Кокорин занимается в общей группе «Фиорентины»
17:19
Как стало известно «СЭ», российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся в общую группу команды.
Последние встречи Кокорин пропустил из-за мышечной усталости.
В этом сезоне 30-летний нападающий выходил на поле в трех матчах «Фиорентины», отыграв в общей сложности 27 минут. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ближайший матч «Фиорентина» проведет 27 ноября с «Эмполи». Начало — в 17.00 (мск). «Фиалки» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 21 очко.
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