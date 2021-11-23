Кокорин вернулся в общую группу «Фиорентины»

Как стало известно «СЭ», российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся в общую группу команды.

Последние встречи Кокорин пропустил из-за мышечной усталости.

В этом сезоне 30-летний нападающий выходил на поле в трех матчах «Фиорентины», отыграв в общей сложности 27 минут. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ближайший матч «Фиорентина» проведет 27 ноября с «Эмполи». Начало — в 17.00 (мск). «Фиалки» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 21 очко.