Миранчук может перейти в «Дженоа» или «Торино» в зимнее трансферное окно

?? Aleksei #Miranchuk, l'Atalanta apre al prestito: Genoa e #Torino in fila



Il trequartista russo reclama pi? spazio, che ad oggi l'#Atalanta non pu? dargli ?



Il #Genoa ? una pista viva per gennaio, leggermente pi? indietro il Torino pi? coperto nel ruolo ???#Calciomercato pic.twitter.com/P9b1Gi7aar