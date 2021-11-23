Миранчук может перейти в «Дженоа» или «Торино» в зимнее трансферное окно

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть клуб этой зимой, сообщает в Twitter журналист Андреа Профидиа.

По данным источника, 26-летний футболист хочет получать больше игрового времени, поэтому готов перейти в другую команду. В Миранчуке заинтересованы «Дженоа» и «Торино».

Отметим, 19 ноября спортивный директор «Аталанты» заявил, что Миранчук останется в клубе.

В этом сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть встреч в серии А, две — в Лиге чемпионов, при этом в них он не забил ни одного гола. Последний раз Миранчук играл за свой клуб 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут.