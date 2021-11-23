В «Фиорентине» подтвердили, что Кокорин вернулся к тренировкам после мышечной травмы

В пресс-службе «Фиорентины» подтвердили, что нападающий Александр Кокорин вернулся к полноценным тренировкам после мышечной травмы.

«Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе», — сказали в пресс-службе «Фиорентины» «СЭ».

Нападающий «фиалок» Душан Влахович обрадовался возвращению россиянина в общую группу и опубликовал совместное фото.

Кокорин не выходил на поле с 3 октября — тогда он сыграл 14 минут в матче против «Наполи» (1:2).

В этом сезоне 30-летний россиянин выходил на поле в трех матчах, отыграв в общей сложности 27 минут.