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В «Фиорентине» подтвердили, что Кокорин вернулся к тренировкам после мышечной травмы

19:01
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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В пресс-службе «Фиорентины» подтвердили, что нападающий Александр Кокорин вернулся к полноценным тренировкам после мышечной травмы.

«Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе», — сказали в пресс-службе «Фиорентины» «СЭ».

Нападающий «фиалок» Душан Влахович обрадовался возвращению россиянина в общую группу и опубликовал совместное фото.

Кокорин не выходил на поле с 3 октября — тогда он сыграл 14 минут в матче против «Наполи» (1:2).

В этом сезоне 30-летний россиянин выходил на поле в трех матчах, отыграв в общей сложности 27 минут.

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Данил Алешин все материалы автора

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