Сарри прокомментировал удаление Милинковича-Савича в матче против «Сампдории»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался об удалении полузащитника Сергея Милинковича-Савича в матче против «Сампдории» (3:1) в 16-м туре серии А.

«Он сказал судье: «До этого ты не замечал грязи в этой игре». По моему мнению, он был прав», — цитирует Сарри TMW.

«Лацио» набрал 25 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице серии А.