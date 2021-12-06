Сарри прокомментировал удаление Милинковича-Савича в матче против «Сампдории»
07:29
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался об удалении полузащитника Сергея Милинковича-Савича в матче против «Сампдории» (3:1) в 16-м туре серии А.
«Он сказал судье: «До этого ты не замечал грязи в этой игре». По моему мнению, он был прав», — цитирует Сарри TMW.
«Лацио» набрал 25 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице серии А.
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