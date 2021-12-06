Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался по поводу игры команды в матче серии А с «Дженоа» (2:0).

«Ювентус» — худшая команда в серии А по проценту реализации голевых моментов. Сегодняшняя игра мне понравилась так же, как и ряд других, даже когда мы проигрывали. Эффективность перед воротами, несомненно, нужно и дальше повышать.

У нас есть цели в серии А, в Лиге чемпионов и в Кубке Италии, будем идти к ним шаг шагом, от матча к матчу», — цитирует Аллегри Football Italia.

«Юве» набрал 27 очков и поднялся на пятое место. У «Дженоа» 10 очков и 18-я позиция.