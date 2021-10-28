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Сарри назвал победу «Лацио» над «Фиорентиной» лучшим матчем команды в сезоне

10:59
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри похвалил свою команду за игру в матче 10-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (1:0).

«Думаю, это наш лучший матч в сезоне, мы показали себя даже лучше, чем против «Интера» и «Ромы». Мы отлично действовали в защите. Команде не удалось поймать кураж с первых минут, но гол в начале второго тайма помог нам справиться с этой проблемой», — приводит Football Italia слова Сарри.

Единственный гол в матче забил нападающий римлян Педро.

«Лацио» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 17 очками в 10 матчах.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/sarri-best-lazio-game-of-the-season/

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Иван Торопцев все материалы автора

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