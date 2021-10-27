«Интер» и «Рома» одержали победы в чемпионате Италии, «Фиорентина» без Кокорина уступила «Лацио»

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Италии.

«Интер» на выезде обыграл «Эмполи» (2:0). Голы забивали Данило Д'Амброзио и Федерико Димарко. «Рома» также в гостях победила «Кальяри» (2:1) благодаря гола Роджера Ибаньеса и Лоренцо Пеллегрини.

«Лацио» одержал победу в матче с «Фиорентиной» (1:0). Единственный мяч в активе Педро. Российский форвард фиалок Александр Кокорин пропускал матч из-за мышечной усталости.

Чемпионат Италии. Серия А

10-й тур

«Кальяри» — «Рома» — 1:2 (0:0)

Голы: Паволетти, 52 (1:0). Роджер Ибаньес, 71 (1:1). Пеллегрини, 78 (1:2).

«Кальяри»: Краньо, Ликояннис, Чеппителли, Белланова, Дзаппа, Карбони, Грасси (Олива, 79), Дейола (Бальде, 82), Марин, Жоау Педру, Паволетти.

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Винья (Афена-Гьян, 57), Мхитарян (Эль-Шаарави, 46), Кристанте, Верету (Кумбулла, 90+1), Пеллегрини, Абрахам, Дзаньоло (Калафьори, 80).

Предупреждения: Дзаньоло, 38. Жоау Педру, 73. Ликояннис, 77. Пеллегрини, 79. Абрахам, 80. Калафьори, 83. Белланова, 87.

Судья: Пеццуто.

27 октября. Кальяри. Стадион «Унипол Домус».

«Эмполи» — «Интер» — 0:2 (0:1)

Голы: Д`Амброзио, 34 (0:1). Димарко, 66 (0:2).

«Эмполи»: Викарио, Стоянович (Фьямоцци, 82), Луперто, Исмайли, Паризи, Бандинелли (Хендерсон, 68), Журковски (Асллани, 68), Байрами (Хаас, 57), Риччи, Пинамонти, Кутроне (Манкузо, 68).

«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей (Коларов, 80), Д`Амброзио, Димарко, Бастони, Брозович (Весино, 72), Гальярдини (Сенси, 84), Барелла, Санчес (Корреа, 72), Мартинес (Джеко, 84).

Предупреждения: де Врей, 24. Луперто, 29. Брозович, 59. Гальярдини, 75.

Удаление: Риччи, 52.

Судья: Киффи.

27 октября. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».

«Лацио» — «Фиорентина» — 1:0 (0:0)

Гол: Педро, 52.

«Лацио»: Рейна, Ачерби, Луис Фелипе (Габаррон, 77), Луис Альберто, Катальди (Лукас, 84), Марушич, Милинкович-Савич (Башич, 79), Лаццари, Педро (Моро, 84), Иммобиле, Фелипе Андерсон.

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги (Терзич, 83), Венути (Одриосола, 72), Мартинес Куарта, Миленкович, Данкан (Бенасси, 83), Кастровилли (Бонавентура, 57), Торрейра, Кальехон (Сапонара, 72), Влахович, Соттиль.

Предупреждения: Кастровилли, 24. Бираги, 47. Катальди, 56. Данкан, 68. Луис Альберто, 78. Иммобиле, 81.

Судья: Айрольди.

27 октября. Рим. Стадион Олимпийский.