Чемпионат Италии, 10-й тур: расписание и результаты матчей

Десятый тур чемпионата Италии по футболу.

«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в среду в гостях сыграет против «Сампдории».

26 октября, вторник

«Венеция» — «Салернитана» (19.30 мск)

«Специя» — «Дженоа» (19.30)

«Милан» — «Торино» (21.45)

27 октября, среда

«Сампдория» — «Аталанта» (19.30)

«Удинезе» — «Верона» (19.30)

«Ювентус» — «Сассуоло» (19.30)

«Кальяри» — «Рома» (21.45)

«Лацио» — «Фиорентина» (21.45)

«Эмполи» — «Интер» (21.45)

28 октября, четверг

«Наполи» — «Болонья» (21.45)

Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть на телеканале и сайте Матч ТВ.

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Турнирная таблица серии А — здесь