Чемпионат Италии, 10-й тур: расписание и результаты матчей
10:45
Десятый тур чемпионата Италии по футболу.
«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в среду в гостях сыграет против «Сампдории».
26 октября, вторник
«Венеция» — «Салернитана» (19.30 мск)
«Специя» — «Дженоа» (19.30)
«Милан» — «Торино» (21.45)
27 октября, среда
«Сампдория» — «Аталанта» (19.30)
«Удинезе» — «Верона» (19.30)
«Ювентус» — «Сассуоло» (19.30)
«Кальяри» — «Рома» (21.45)
«Лацио» — «Фиорентина» (21.45)
«Эмполи» — «Интер» (21.45)
28 октября, четверг
«Наполи» — «Болонья» (21.45)
Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть на телеканале и сайте Матч ТВ.
Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь
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