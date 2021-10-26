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Чемпионат Италии, 10-й тур: расписание и результаты матчей

10:45
«Ювентус» на своем поле примет «Сассуоло». Фото twitter.com/juventusfc
«Ювентус» на своем поле примет «Сассуоло». Фото twitter.com/juventusfc
Теги:
Десятый тур чемпионата Италии по футболу.

«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в среду в гостях сыграет против «Сампдории».

26 октября, вторник

«Венеция» — «Салернитана» (19.30 мск)

Венеция — Салернитана

«Специя» — «Дженоа» (19.30)

Специя — Дженоа

«Милан» — «Торино» (21.45)

Милан — Торино

27 октября, среда

«Сампдория» — «Аталанта» (19.30)

Сампдория — Аталанта

«Удинезе» — «Верона» (19.30)

Удинезе — Верона

«Ювентус» — «Сассуоло» (19.30)

Ювентус — Сассуоло

«Кальяри» — «Рома» (21.45)

Кальяри — Рома

«Лацио» — «Фиорентина» (21.45)

Лацио — Фиорентина

«Эмполи» — «Интер» (21.45)

Эмполи — Интер

28 октября, четверг

«Наполи» — «Болонья» (21.45)

Наполи — Болонья

Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть на телеканале и сайте Матч ТВ.

Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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