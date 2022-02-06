Сарри: «Мы должны уважать возможности игроков «Лацио», поэтому иногда лучше играть на контратаках»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (3:0).

«Мы должны уважать возможности наших игроков, поэтому иногда лучше сидеть немного глубже и идти в контратаку. Я всегда говорю, что игроки диктуют, как вы будете формировать состав, особенно это касается нападающих. Я видел, как парни проявили терпение. Это не совпадение, что мы играем лучше, когда у нас есть несколько дней, чтобы собраться и подготовиться к матчу. Мы также единственная команда, которая сыграла несколько игр после 65-70 часов, и это неизбежно стоило нам сил. У других команд это было, но не так часто, как у нас », — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался на скамейке запасных.

После этого матча «Фиорентина» с 36 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Лацио» с 39 очками — на шестой строчке.