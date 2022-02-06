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Сегодня, 03:31

Сарри: «Мы должны уважать возможности игроков «Лацио», поэтому иногда лучше играть на контратаках»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (3:0).

«Мы должны уважать возможности наших игроков, поэтому иногда лучше сидеть немного глубже и идти в контратаку. Я всегда говорю, что игроки диктуют, как вы будете формировать состав, особенно это касается нападающих. Я видел, как парни проявили терпение. Это не совпадение, что мы играем лучше, когда у нас есть несколько дней, чтобы собраться и подготовиться к матчу. Мы также единственная команда, которая сыграла несколько игр после 65-70 часов, и это неизбежно стоило нам сил. У других команд это было, но не так часто, как у нас», — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался на скамейке запасных.

После этого матча «Фиорентина» с 36 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Лацио» с 39 очками — на шестой строчке.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 3
РБ Лейпциг 2
Матч завершен

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
ФК Лацио
ФК Фиорентина
Маурицио Сарри
серия А
0
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Винченцо Итальяно: «Матч с «Лацио» не должен был заканчиваться 0:3»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 23 16 5 2 54-19 53
2
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
3
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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5.02 17:00
Рома – Дженоа
 0 : 0
5.02 20:00
Интер – Милан
 1 : 2
5.02 22:45
Фиорентина – Лацио
 0 : 3
6.02 14:30
Аталанта – Кальяри
 - : -
6.02 17:00
Болонья – Эмполи
 - : -
6.02 17:00
Венеция – Наполи
 - : -
6.02 17:00
Сампдория – Сассуоло
 - : -
6.02 20:00
Удинезе – Торино
 - : -
6.02 22:45
Ювентус – Верона
 - : -
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Салернитана – Специя
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Ювентус

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
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Хакан Чалханоглу

Интер

 6
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Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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И К Ж
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Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
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Болонья

 20 1 4
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