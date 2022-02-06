Сарри: «Мы должны уважать возможности игроков «Лацио», поэтому иногда лучше играть на контратаках»
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (3:0).
«Мы должны уважать возможности наших игроков, поэтому иногда лучше сидеть немного глубже и идти в контратаку. Я всегда говорю, что игроки диктуют, как вы будете формировать состав, особенно это касается нападающих. Я видел, как парни проявили терпение. Это не совпадение, что мы играем лучше, когда у нас есть несколько дней, чтобы собраться и подготовиться к матчу. Мы также единственная команда, которая сыграла несколько игр после 65-70 часов, и это неизбежно стоило нам сил. У других команд это было, но не так часто, как у нас», — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался на скамейке запасных.
После этого матча «Фиорентина» с 36 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Лацио» с 39 очками — на шестой строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|23
|16
|5
|2
|54-19
|53
|
2
|Милан
|24
|16
|4
|4
|49-26
|52
|
3
|Наполи
|23
|15
|4
|4
|43-16
|49
|
4
|Аталанта
|22
|12
|7
|3
|44-26
|43
|
5
|Ювентус
|23
|12
|6
|5
|34-21
|42
|
6
|Лацио
|24
|11
|6
|7
|49-39
|39
|
7
|Рома
|24
|12
|3
|9
|40-30
|39
|
8
|Фиорентина
|23
|11
|3
|9
|41-33
|36
|
9
|Верона
|23
|9
|6
|8
|43-38
|33
|
10
|Торино
|22
|9
|5
|8
|30-21
|32
|
11
|Сассуоло
|23
|7
|8
|8
|39-38
|29
|
12
|Эмполи
|23
|8
|5
|10
|37-47
|29
|
13
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Специя
|23
|7
|4
|12
|24-42
|25
|
15
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
16
|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|23
|3
|8
|12
|22-44
|17
|
19
|Дженоа
|24
|1
|11
|12
|20-45
|14
|
20
|Салернитана
|22
|3
|2
|17
|14-53
|10
|5.02
|17:00
|
Рома – Дженоа
|0 : 0
|5.02
|20:00
|
Интер – Милан
|1 : 2
|5.02
|22:45
|
Фиорентина – Лацио
|0 : 3
|6.02
|14:30
|
Аталанта – Кальяри
|- : -
|6.02
|17:00
|
Болонья – Эмполи
|- : -
|6.02
|17:00
|
Венеция – Наполи
|- : -
|6.02
|17:00
|
Сампдория – Сассуоло
|- : -
|6.02
|20:00
|
Удинезе – Торино
|- : -
|6.02
|22:45
|
Ювентус – Верона
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Специя
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|18
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|20
|1
|4