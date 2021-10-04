Санчес выложил пост с критикой Индзаги из-за малого количества игрового времени в «Интере»

Форвард «Интера» Алексис Санчес опубликовал сторис в Instagram с критикой в адрес главного тренер Симоне Индзаги.

На фото была изображена Lamborghini в песке, надпись гласила: «Поймите, что вы можете много стоить, но если вы окажетесь не в том месте, вы не будете сиять». Через несколько минут форвард удалил пост.

Сторис Алексиса Санчеса в Instagram.

В текущем сезоне 32-летний чилиец провел 4 матча, сыграв в общей сложности 70 минут, и отметился результативной передачей.