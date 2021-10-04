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Тонали: «Единственная цель «Милана» в этом сезоне — скудетто»

06:17
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Полузащитник «Милана» Сандро Тонали подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (3:2).

«Может быть, после второго гола мы почувствовали небольшое беспокойство, но после этого оставалось так мало времени, поэтому страх длился недолго. Мы начали хорошо после того, как израсходовали много энергии в середине недели в матче Лиги чемпионов. Возможно, мы не ожидали, что у нас будет столько энергии, но мы выложились на полную и довольны этим. Я был слишком молод, я не помню чемпионства команды. Единственная цель «Милана» в этом сезоне — скудетто», — приводит слова Тонали DAZN.

«Милан» набрал 19 очков и занимает второе место. У «Аталанты» 11 очков и восьмая позиция.

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Сергей Разин все материалы автора

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