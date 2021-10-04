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Гасперини впечатлен игрой «Милана» в матче с Аталантой"

00:52
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями после матча с «Миланом» (2:3) в седьмом туре чемпионата Италии.

«Наша уверенность пошатнулась, но нужно также отметить, что «Милан» в отличной форме, и сегодня они все сделали правильно, — цитирует специалиста Football Italia. — Нам также не везло в некоторых ситуациях. Например, когда мы потеряли Маттео Пессину из-за травмы. Мы все же создавали моменты, но не могли их реализовать, а их вратарь сделал хорошие сэйвы.

Когда ты выпускаешь на замену больше нападающих, то надеешься на опасные моменты, но нам этого не хватало. Нужно отметить, что наши нападающие сейчас не в лучшей форме, и мы создали меньше моментов с большим количеством форвардов, чем в первом тайме. Каждый матч — это отдельная история, но «Милан» сегодня впечатлил меня".

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

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Евгений Петров все материалы автора

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