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Сегодня, 18:54

«Торино» на выезде обыграл «Сампдорию»

Евгений Петров
Корреспондент

«Сампдория» уступила «Торино» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте. Отличился Франческо Капуто. На 27-й минуте Уилфрид Санго сравнял результат. На 67-й минуте «Торо» вывел вперед Деннис Прат.

«Торино» набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице. У «Сампдории» 20 очков и 15-е место.

Италия. Серия А. 22-й тур
15 янв, 17:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
1:2
Торино
Голы
Капуто, 18 (1:0), Синго, 27 (1:1), Прат, 67 (1:2)
Сампдория
Фальконе Ауджелло (Мурру, 88 ) Дрэгушин Берешиньски Феррари (Конти, 78 ) Торсби Аскильдсен (Чьерво, 78 ) Кандрева Ринкон Капуто (Квальярелла, 78 ) Габбьядини (Торрегросса, 88 )
Торино
Милинкович-Савич Бремер Зима Родригес Синго Войвода Лукич Прат (Побега, 90+2) Мандрагора Брекало (Дзадза, 84) Санабрия (Пьяца, 83)
Предупреждения
Лукич 52, Бремер 65
Судьи
Массими

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
ФК Сампдория
ФК Торино
серия А
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
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15.01 17:00
Сампдория – Торино
 1 : 2
15.01 20:00
Салернитана – Лацио
 - : -
15.01 22:45
Ювентус – Удинезе
 - : -
16.01 14:30
Сассуоло – Верона
 - : -
16.01 17:00
Венеция – Эмполи
 - : -
16.01 20:00
Рома – Кальяри
 - : -
16.01 22:45
Аталанта – Интер
 - : -
17.01 20:30
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 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

 15
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
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Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

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И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 18 1 8
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Итан Ампаду

Венеция

 13 1 7
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