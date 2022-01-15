«Торино» на выезде обыграл «Сампдорию»

«Сампдория» уступила «Торино» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте. Отличился Франческо Капуто. На 27-й минуте Уилфрид Санго сравнял результат. На 67-й минуте «Торо» вывел вперед Деннис Прат.

«Торино» набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице. У «Сампдории» 20 очков и 15-е место.