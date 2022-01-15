«Барселона» готова предложить Зюле контракт
«Барселона» хочет подписать защитника «Баварии» Никласа Зюле, сообщает Mundo Deportivo.
Контракт 26-летнего немца с мюнхенским клубом истекает летом, так что «Барса» готова предложить ему новый договор.
Напомним, что Зюле перешел в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году за 25 миллионов евро.
В этом сезоне центральный защитник провел во всех турнирах 23 матча и сделал 1 голевую передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|20
|15
|4
|1
|51-16
|49
|
2
|Милан
|21
|15
|3
|3
|46-23
|48
|
3
|Наполи
|21
|13
|4
|4
|37-15
|43
|
4
|Аталанта
|20
|12
|5
|3
|44-26
|41
|
5
|Ювентус
|21
|11
|5
|5
|32-21
|38
|
6
|Рома
|21
|10
|2
|9
|35-28
|32
|
7
|Фиорентина
|20
|10
|2
|8
|34-29
|32
|
8
|Лацио
|21
|9
|5
|7
|43-39
|32
|
9
|Торино
|21
|9
|4
|8
|29-20
|31
|
10
|Сассуоло
|21
|7
|7
|7
|36-33
|28
|
11
|Эмполи
|21
|8
|4
|9
|34-42
|28
|
12
|Верона
|21
|7
|6
|8
|37-35
|27
|
13
|Болонья
|20
|8
|3
|9
|28-33
|27
|
14
|Удинезе
|19
|4
|8
|7
|28-34
|20
|
15
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
16
|Специя
|21
|5
|4
|12
|21-41
|19
|
17
|Венеция
|20
|4
|5
|11
|18-37
|17
|
18
|Кальяри
|21
|3
|7
|11
|21-42
|16
|
19
|Дженоа
|21
|1
|9
|11
|20-39
|12
|
20
|Салернитана
|19
|3
|2
|14
|13-43
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.01
|17:00
|
Сампдория – Торино
|1 : 2
|15.01
|20:00
|
Салернитана – Лацио
|- : -
|15.01
|22:45
|
Ювентус – Удинезе
|- : -
|16.01
|14:30
|
Сассуоло – Верона
|- : -
|16.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|- : -
|16.01
|20:00
|
Рома – Кальяри
|- : -
|16.01
|22:45
|
Аталанта – Интер
|- : -
|17.01
|20:30
|
Болонья – Наполи
|- : -
|17.01
|20:30
|
Милан – Специя
|- : -
|17.01
|22:45
|
Фиорентина – Дженоа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|16
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|15
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|18
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|18
|1
|8
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|13
|1
|7
Новости