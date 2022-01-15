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Сегодня, 18:52

«Барселона» готова предложить Зюле контракт

Иван Шитик
Корреспондент

«Барселона» хочет подписать защитника «Баварии» Никласа Зюле, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт 26-летнего немца с мюнхенским клубом истекает летом, так что «Барса» готова предложить ему новый договор.

Напомним, что Зюле перешел в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году за 25 миллионов евро.

В этом сезоне центральный защитник провел во всех турнирах 23 матча и сделал 1 голевую передачу.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Матч завершен

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Никлас Зюле
ФК Бавария
ФК Барселона
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2
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3
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4
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 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
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 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
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 Специя 21 5 4 12 21-41 19
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