«Барселона» готова предложить Зюле контракт

«Барселона» хочет подписать защитника «Баварии» Никласа Зюле, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт 26-летнего немца с мюнхенским клубом истекает летом, так что «Барса» готова предложить ему новый договор.

Напомним, что Зюле перешел в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году за 25 миллионов евро.

В этом сезоне центральный защитник провел во всех турнирах 23 матча и сделал 1 голевую передачу.