«Сампдория» и «Специя» сыграли вничью

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«Сампдория» на своем поле сыграла вничью со «Специей» в матче 31-го тура чемпионата Италии — 1:1.

В составе хозяев забитым голом отметился Бруно Амионе. У гостей отличился Даниэле Верде.

«Сампдория» занимает 20-е место в турнирной таблице серии А, набрав 17 очков. «Специя» располагается на 17-й строчке — 27 очков.