«Торино» без Миранчука обыграл «Лацио» в матче серии А
«Торино» на выезде обыграл «Лацио» в матче 31-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Автором единственного забитого гола стал полузащитник Иван Илич на 43-й минуте встречи.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных.
«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 61 очко. «Торино» располагается на 10-й строчке — 42 очка.
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|
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|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|30
|24
|3
|3
|66-21
|75
|
2
|Лацио
|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|
3
|Ювентус
|30
|18
|5
|7
|47-25
|59
|
4
|Рома
|30
|17
|5
|8
|42-26
|56
|
5
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|
6
|Интер
|30
|16
|3
|11
|48-34
|51
|
7
|Аталанта
|30
|14
|7
|9
|48-35
|49
|
8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|
9
|Торино
|31
|11
|9
|11
|32-36
|42
|
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|Фиорентина
|30
|11
|9
|10
|35-33
|42
|
11
|Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|
12
|Удинезе
|30
|9
|12
|9
|39-39
|39
|
13
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|
14
|Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|
15
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|
16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|
17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|
18
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|
19
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|
20
|Сампдория
|30
|3
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|20
|19-51
|16
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38 тур
|21.04
|21:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.04
|16:00
|
Салернитана – Сассуоло
|3 : 0
|22.04
|19:00
|
Лацио – Торино
|0 : 1
|22.04
|21:45
|
Сампдория – Специя
|- : -
|23.04
|13:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|23.04
|16:00
|
Монца – Фиорентина
|- : -
|23.04
|16:00
|
Удинезе – Кремонезе
|- : -
|23.04
|19:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|23.04
|21:45
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|24.04
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|28
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|21
|1
|0
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