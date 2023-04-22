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Сегодня, 20:55

«Торино» без Миранчука обыграл «Лацио» в матче серии А

Мария Гусева
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«Лацио» — «Торино».
Фото Reuters

«Торино» на выезде обыграл «Лацио» в матче 31-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал полузащитник Иван Илич на 43-й минуте встречи.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных.

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 61 очко. «Торино» располагается на 10-й строчке — 42 очка.

Италия. Серия А. 31-й тур
22 апр, 19:00. Olimpico (Рим)
Лацио
0:1
Торино

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Лацио
ФК Торино
серия А
0
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Серия А: «Лацио» уступил «Торино», «Ювентус» — «Наполи» и другие матчи 31-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
6
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
7
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Фиорентина 30 11 9 10 35-33 42
11
 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
15
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 31 6 8 17 26-44 26
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
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21.04 21:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.04 16:00
Салернитана – Сассуоло
 3 : 0
22.04 19:00
Лацио – Торино
 0 : 1
22.04 21:45
Сампдория – Специя
 - : -
23.04 13:30
Эмполи – Интер
 - : -
23.04 16:00
Монца – Фиорентина
 - : -
23.04 16:00
Удинезе – Кремонезе
 - : -
23.04 19:00
Милан – Лечче
 - : -
23.04 21:45
Ювентус – Наполи
 - : -
24.04 21:45
Аталанта – Рома
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 28 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 21 1 0
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