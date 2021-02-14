Сегодня, 14 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором «Кальяри» на своем поле примет «Аталанту». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В этом сезоне он провел 16 матчей за клуб в разных турнирах, в которых забил 4 мяча. «Аталанта» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, «Кальяри» идет на 18-й строчке.

Следить за матчем «Кальяри» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Кальяри» — «Аталанта»