«Салернитана» уволила Колантуоло с поста главного тренера и назначила Николу

«Салернитана» произвела значимые перестановки в тренерском штабе, сообщает сайт клуба.

Стефано Колантуоло и его ассистенты Джанфранко Синелло и Сандро Антонини покинули команду. «Морских коньков» возглавил Давиде Никола, ранее тренировавший «Удинезе», «Дженоа» и «Торино».

?? L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il Sig. Davide Nicola e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra. #macteanimo #forzagranata — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) February 15, 2022

«Салернитана» занимает последнее место в чемпионате Италии. На ее счету 12 очков после 24 матчей. Команда отстает от спасительного 17-го места на 9 очков.