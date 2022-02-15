Давиде Никола станет новым главным тренером «Салернитаны»

«Салернитана» готова расстаться с нынешним тренером Стефано Колантуоло, вскоре об этом будет объявлено официально. На этом посту его сменит Давиде Никола, сообщает инсайдер Николо Скира.

48-летний специалист в последние годы работал с такими клубами, как «Удинезе», «Дженоа» и «Торино».

«Салернитана» ранее вела переговоры с Андреа Пирло, но бывший главный тренер «Ювентуса» отказался возглавить аутсайдера серии А.

Команда занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице чемпионата Италии с 12 очками в 24 матчах.