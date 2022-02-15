Шомуродов рассказал о сложностях, с которыми столкнулся после перехода из «Ростова» в «Дженоа»
Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов высказался по поводу сложностей, возникших у него после перехода из «Ростова» в «Дженоа».
«Предпоследний год в «Ростове» я провел очень хорошо. Затем полгода играл плохо. На то имелись свои причины. Но у меня было желание играть в Европе, пришлось нелегко. Когда не забиваешь, трудно попасть в Европу. Но «Дженоа» в меня поверила, спасибо клубу за это! Мне было важно начать не в топ-клубе, а там, где я мог бы попасть в состав.
Первый год был тяжелым. В России и Узбекистане менталитет похожий, а в Европе он совсем другой. Поэтому первые два-три месяца было непросто, но потом начал привыкать. Сейчас уже хорошо понимаю, как люди здесь думают», — цитирует Шомуродова сайт УЕФА.
26-летний футболист играл в «Ростове» с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Дженоа». В августе 2021-го форвард стал игроком «Ромы».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|25
|17
|4
|4
|50-26
|55
|
2
|Интер
|24
|16
|6
|2
|55-20
|54
|
3
|Наполи
|25
|16
|5
|4
|46-17
|53
|
4
|Ювентус
|25
|13
|7
|5
|37-22
|46
|
5
|Аталанта
|24
|12
|8
|4
|46-29
|44
|
6
|Лацио
|25
|12
|6
|7
|52-39
|42
|
7
|Рома
|25
|12
|4
|9
|42-32
|40
|
8
|Фиорентина
|24
|12
|3
|9
|43-34
|39
|
9
|Верона
|25
|10
|6
|9
|47-40
|36
|
10
|Торино
|24
|9
|5
|10
|31-25
|32
|
11
|Эмполи
|25
|8
|7
|10
|38-48
|31
|
12
|Сассуоло
|25
|7
|9
|9
|41-44
|30
|
13
|Болонья
|24
|8
|4
|12
|29-40
|28
|
14
|Удинезе
|24
|6
|9
|9
|33-40
|27
|
15
|Специя
|25
|7
|5
|13
|27-46
|26
|
16
|Сампдория
|25
|6
|5
|14
|33-42
|23
|
17
|Кальяри
|25
|4
|9
|12
|25-46
|21
|
18
|Венеция
|24
|5
|6
|13
|22-43
|21
|
19
|Дженоа
|25
|1
|12
|12
|21-46
|15
|
20
|Салернитана
|24
|3
|4
|17
|17-56
|12
|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|20
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|22
|1
|4