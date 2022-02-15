Шомуродов рассказал о сложностях, с которыми столкнулся после перехода из «Ростова» в «Дженоа»

Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов высказался по поводу сложностей, возникших у него после перехода из «Ростова» в «Дженоа».

«Предпоследний год в «Ростове» я провел очень хорошо. Затем полгода играл плохо. На то имелись свои причины. Но у меня было желание играть в Европе, пришлось нелегко. Когда не забиваешь, трудно попасть в Европу. Но «Дженоа» в меня поверила, спасибо клубу за это! Мне было важно начать не в топ-клубе, а там, где я мог бы попасть в состав.

Первый год был тяжелым. В России и Узбекистане менталитет похожий, а в Европе он совсем другой. Поэтому первые два-три месяца было непросто, но потом начал привыкать. Сейчас уже хорошо понимаю, как люди здесь думают», — цитирует Шомуродова сайт УЕФА.

26-летний футболист играл в «Ростове» с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Дженоа». В августе 2021-го форвард стал игроком «Ромы».