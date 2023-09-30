Покер Лаутаро Мартинеса принес «Интеру» разгромную победу над «Салернитаной»
«Интер» на выезде обыграл «Салернитану» в матче 7-го тура итальянской серии А — 4:0.
Победу гостям принес хет-трик Лаутаро Мартинеса. Аргентинец отличился с игры на 62-й, 77-й, и 89-й минутах и реализовал пенальти на 85-й минуте.
Мартинес вышел на поле во втором тайме, заменив Алексиса Санчеса на 54-й минуте.
«Интер» с 18 очками вернулся на первое место в серии А. «Салернитана» с 3 очками идет на предпоследней строчке в турнирной таблице.
В следующем туре «Интер» 7 октября на своем поле примет «Болонью». «Салернитана» на день позже в гостях сыграет с «Монцей».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|7
|6
|0
|1
|19-3
|18
|
2
|Милан
|7
|6
|0
|1
|15-8
|18
|
3
|Наполи
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
4
|Ювентус
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|
5
|Аталанта
|6
|4
|0
|2
|11-5
|12
|
6
|Фиорентина
|6
|3
|2
|1
|12-10
|11
|
7
|Лечче
|7
|3
|2
|2
|8-9
|11
|
8
|Фрозиноне
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
9
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|11-12
|9
|
10
|Торино
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|
11
|Дженоа
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
12
|Болонья
|6
|1
|4
|1
|3-4
|7
|
13
|Верона
|6
|2
|1
|3
|4-6
|7
|
14
|Лацио
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
15
|Монца
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
16
|Рома
|6
|1
|2
|3
|13-11
|5
|
17
|Эмполи
|6
|1
|0
|5
|1-13
|3
|
18
|Удинезе
|6
|0
|3
|3
|2-10
|3
|
19
|Салернитана
|7
|0
|3
|4
|4-14
|3
|
20
|Кальяри
|6
|0
|2
|4
|2-9
|2
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.09
|16:00
|
Лечче – Наполи
|0 : 4
|30.09
|19:00
|
Милан – Лацио
|2 : 0
|30.09
|21:45
|
Салернитана – Интер
|0 : 4
|1.10
|13:30
|
Болонья – Эмполи
|- : -
|1.10
|16:00
|
Удинезе – Дженоа
|- : -
|1.10
|19:00
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|1.10
|21:45
|
Рома – Фрозиноне
|- : -
|2.10
|19:30
|
Сассуоло – Монца
|- : -
|2.10
|19:30
|
Торино – Верона
|- : -
|2.10
|21:45
|
Фиорентина – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|5
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|4
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|
|
Мартен де Рон
Аталанта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|4
|1
|0
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|6
|1
|0
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