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30 сентября, 23:37

Покер Лаутаро Мартинеса принес «Интеру» разгромную победу над «Салернитаной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лаутаро Мартинес (в центре).
Фото Reuters

«Интер» на выезде обыграл «Салернитану» в матче 7-го тура итальянской серии А — 4:0.

Победу гостям принес хет-трик Лаутаро Мартинеса. Аргентинец отличился с игры на 62-й, 77-й, и 89-й минутах и реализовал пенальти на 85-й минуте.

Мартинес вышел на поле во втором тайме, заменив Алексиса Санчеса на 54-й минуте.

«Интер» с 18 очками вернулся на первое место в серии А. «Салернитана» с 3 очками идет на предпоследней строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Интер» 7 октября на своем поле примет «Болонью». «Салернитана» на день позже в гостях сыграет с «Монцей».

Италия. Серия А. 7-й тур
30 сент, 21:45. Arechi (Салерно)
Салернитана
0:4
Интер
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 0 1 19-3 18
2
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
5
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Лечче 7 3 2 2 8-9 11
8
 Фрозиноне 6 2 3 1 9-8 9
9
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
10
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
11
 Дженоа 6 2 1 3 8-9 7
12
 Болонья 6 1 4 1 3-4 7
13
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
14
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
15
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
16
 Рома 6 1 2 3 13-11 5
17
 Эмполи 6 1 0 5 1-13 3
18
 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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30.09 16:00
Лечче – Наполи
 0 : 4
30.09 19:00
Милан – Лацио
 2 : 0
30.09 21:45
Салернитана – Интер
 0 : 4
1.10 13:30
Болонья – Эмполи
 - : -
1.10 16:00
Удинезе – Дженоа
 - : -
1.10 19:00
Аталанта – Ювентус
 - : -
1.10 21:45
Рома – Фрозиноне
 - : -
2.10 19:30
Сассуоло – Монца
 - : -
2.10 19:30
Торино – Верона
 - : -
2.10 21:45
Фиорентина – Кальяри
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 5
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 4
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 3
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 4 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 6 1 0
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