В «Ювентусе» оценили возможный трансфер Берарди

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли поделился мнением о возможном подписании нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди.

«Берарди — отличный игрок, но сейчас нам нужно понять, чего мы по-настоящему стоим. Команда сильно отличается от той, что была год назад. У нового состава нехватка опыта, но при этом эти футболисты играют интенсивнее», — цитирует Джунтоли Calciomercato.

В этом сезоне футболист провел 4 матче в серии А, забив 4 гола и сделав 1 ассист.