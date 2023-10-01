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Сегодня, 09:34

В «Ювентусе» оценили возможный трансфер Берарди

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли поделился мнением о возможном подписании нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди.

«Берарди — отличный игрок, но сейчас нам нужно понять, чего мы по-настоящему стоим. Команда сильно отличается от той, что была год назад. У нового состава нехватка опыта, но при этом эти футболисты играют интенсивнее», — цитирует Джунтоли Calciomercato.

В этом сезоне футболист провел 4 матче в серии А, забив 4 гола и сделав 1 ассист.

ФК Сассуоло
ФК Ювентус
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2
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3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
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5
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 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
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8
 Фрозиноне 6 2 3 1 9-8 9
9
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
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14
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15
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
16
 Рома 6 1 2 3 13-11 5
17
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 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
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