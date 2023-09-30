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Пиоли заявил, что «Милан» полностью заслужил победу над «Лацио»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Лацио» (2:0) в матче 7-го тура чемпионата Италии.

«В первом тайме мы несколько раз пытались форсировать события и оставались открытыми для контратак. После перерыва мы были более компактными и, конечно, более энергичными и решительными. Это отличный знак, когда играешь раз в три дня, и это была полностью заслуженная победа. Было бы обидно потерять Лофтус-Чика, он почувствовал дискомфорт в мышках в районе паха, и мы надеемся, что ничего серьезного. К сожалению, травмы обычно случаются, когда игроки находятся в хорошей форме», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» набрал 18 очков и поднялся на первое место в серии А. В следующем туре команда 7 октября сыграет на выезде с «Дженоа».

ФК Лацио
ФК Милан
Стефано Пиоли
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«Милан» обыграл «Лацио» и вышел на первое место в серии А
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
2
 Интер 6 5 0 1 15-3 15
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
5
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Лечче 7 3 2 2 8-9 11
8
 Фрозиноне 6 2 3 1 9-8 9
9
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
10
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
11
 Дженоа 6 2 1 3 8-9 7
12
 Болонья 6 1 4 1 3-4 7
13
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
14
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
15
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
16
 Рома 6 1 2 3 13-11 5
17
 Эмполи 6 1 0 5 1-13 3
18
 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
19
 Салернитана 6 0 3 3 4-10 3
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 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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