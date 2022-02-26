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Сегодня, 19:00

«Салернитана» и «Болонья» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Салернитана» и «Болонья» не смогли выявить победителя в матче 27-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 43-й минуте счет открыл нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович. На 72-й минуте сравнял защитник «Салернитаны» Надир Зортеа.

«Болонья» набрала 32 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице серии А. У «Салернитаны» 15 очков и 20-я позиция.

Италия. Серия А. 27-й тур
26 февр, 17:05. Arechi (Салерно)
Салернитана
1:1
Болонья
Голы
Арнаутович, 43 (0:1), Зортеа, 72 (1:1)
Салернитана
Сепе Фасио Раньери (Гальоло, 46) Дрэгушин Маццокки Эдерсон (Бохинен, 88) Кулибали Кастанос (Зортеа, 71) Рибери (Перотти, 71) Верди (Муссе, 71) Джурич
Болонья
Скорупски Хики Сумаоро Теат Де Сильвестри Медель Сориано (Сансоне, 73) Схаутен (Бонифаци, 87) Орсолини (Сванберг, 63) Арнаутович Барроу (Виньято, 73)
Предупреждения
Раньери 7’, Кулибали 70’  -  Сориано 59’, Арнаутович 79’, Де Сильвестри 82’
Судьи
Айрольди (Италия)

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 0
1-й тайм

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Футбол
ФК Болонья
ФК Салернитана
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Чемпионат Италии: «Лацио» — «Наполи», «Милан» сыграл вничью с «Удинезе» и другие матчи 27-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
2
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 26 7 5 14 28-48 26
17
 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
18
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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36 тур
37 тур
38 тур
25.02 20:45
Милан – Удинезе
 1 : 1
25.02 23:00
Дженоа – Интер
 0 : 0
26.02 17:05
Салернитана – Болонья
 1 : 1
26.02 20:05
Эмполи – Ювентус
 - : -
26.02 22:50
Сассуоло – Фиорентина
 - : -
27.02 14:35
Торино – Кальяри
 - : -
27.02 17:05
Верона – Венеция
 - : -
27.02 20:05
Специя – Рома
 - : -
27.02 22:50
Лацио – Наполи
 - : -
28.02 22:50
Аталанта – Сампдория
 - : -
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Болонья

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Милан

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