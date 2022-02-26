«Салернитана» и «Болонья» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

«Салернитана» и «Болонья» не смогли выявить победителя в матче 27-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 43-й минуте счет открыл нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович. На 72-й минуте сравнял защитник «Салернитаны» Надир Зортеа.

«Болонья» набрала 32 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице серии А. У «Салернитаны» 15 очков и 20-я позиция.