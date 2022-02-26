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Пиоли назвал ничью «Милана» с «Удинезе» несправедливой: «Нам забили рукой, а ВАР допустил ошибку»

Пиоли считает, что «Удинезе» забил «Милану» рукой
Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает несправедливой ничью в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».

«Футболист «Удинезе» забил нам рукой. Вряд ли ВАР не заметил этого, так что судьи допустили серьезную ошибку, которая повлияла на результат. Конечно, я согласен, что мы играли не лучшим образом, но гол в наши ворота должен был быть отменен.

Это была игра рукой. Благодаря ВАР мы должны избегать таких ситуаций, так что-то, что случилось — неприемлемо. К тому же, это не первый раз, когда нас так наказывают. Это не первый раз, когда мы страдаем из-за настолько очевидных моментов», — приводит Football Italia слова Пиоли.

«Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с 57 очками в 27 матчах. «Удинезе» занимает 14-ю строчку с 29 очками в 26 играх.

Источник: https://football-italia.net/pioli-furious-with-var-after-milan-draw-udinese-goal-was-handball/

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Футбол
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Чемпионат Италии: «Лацио» — «Наполи», «Милан» сыграл вничью с «Удинезе» и другие матчи 27-го тура
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И В Н П +/- О
1
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
2
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Болонья 25 9 4 12 31-41 31
13
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 26 7 5 14 28-48 26
17
 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
18
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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25.02 20:45
Милан – Удинезе
 1 : 1
25.02 23:00
Дженоа – Интер
 0 : 0
26.02 17:00
Салернитана – Болонья
 - : -
26.02 20:00
Эмполи – Ювентус
 - : -
26.02 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 - : -
27.02 14:30
Торино – Кальяри
 - : -
27.02 17:00
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