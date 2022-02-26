Пиоли назвал ничью «Милана» с «Удинезе» несправедливой: «Нам забили рукой, а ВАР допустил ошибку»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает несправедливой ничью в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».

«Футболист «Удинезе» забил нам рукой. Вряд ли ВАР не заметил этого, так что судьи допустили серьезную ошибку, которая повлияла на результат. Конечно, я согласен, что мы играли не лучшим образом, но гол в наши ворота должен был быть отменен.



Это была игра рукой. Благодаря ВАР мы должны избегать таких ситуаций, так что-то, что случилось — неприемлемо. К тому же, это не первый раз, когда нас так наказывают. Это не первый раз, когда мы страдаем из-за настолько очевидных моментов», — приводит Football Italia слова Пиоли.

«Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с 57 очками в 27 матчах. «Удинезе» занимает 14-ю строчку с 29 очками в 26 играх.