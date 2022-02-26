Пиоли назвал ничью «Милана» с «Удинезе» несправедливой: «Нам забили рукой, а ВАР допустил ошибку»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает несправедливой ничью в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».
«Футболист «Удинезе» забил нам рукой. Вряд ли ВАР не заметил этого, так что судьи допустили серьезную ошибку, которая повлияла на результат. Конечно, я согласен, что мы играли не лучшим образом, но гол в наши ворота должен был быть отменен.
Это была игра рукой. Благодаря ВАР мы должны избегать таких ситуаций, так что-то, что случилось — неприемлемо. К тому же, это не первый раз, когда нас так наказывают. Это не первый раз, когда мы страдаем из-за настолько очевидных моментов», — приводит Football Italia слова Пиоли.
«Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с 57 очками в 27 матчах. «Удинезе» занимает 14-ю строчку с 29 очками в 26 играх.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|27
|17
|6
|4
|53-29
|57
|
2
|Интер
|26
|16
|7
|3
|55-22
|55
|
3
|Наполи
|26
|16
|6
|4
|47-18
|54
|
4
|Ювентус
|26
|13
|8
|5
|38-23
|47
|
5
|Аталанта
|25
|12
|8
|5
|46-30
|44
|
6
|Лацио
|26
|12
|7
|7
|53-40
|43
|
7
|Фиорентина
|25
|13
|3
|9
|44-34
|42
|
8
|Рома
|26
|12
|5
|9
|44-34
|41
|
9
|Верона
|26
|10
|7
|9
|49-42
|37
|
10
|Торино
|25
|9
|6
|10
|32-26
|33
|
11
|Сассуоло
|26
|8
|9
|9
|43-44
|33
|
12
|Болонья
|25
|9
|4
|12
|31-41
|31
|
13
|Эмполи
|26
|8
|7
|11
|38-50
|31
|
14
|Удинезе
|26
|6
|11
|9
|35-42
|29
|
15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|26
|7
|5
|14
|28-48
|26
|
17
|Кальяри
|26
|4
|10
|12
|26-47
|22
|
18
|Венеция
|25
|5
|7
|13
|23-44
|22
|
19
|Дженоа
|27
|1
|14
|12
|22-47
|17
|
20
|Салернитана
|25
|3
|5
|17
|19-58
|13
|25.02
|20:45
|
Милан – Удинезе
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Дженоа – Интер
|0 : 0
|26.02
|17:00
|
Салернитана – Болонья
|- : -
|26.02
|20:00
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|26.02
|22:45
|
Сассуоло – Фиорентина
|- : -
|27.02
|14:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|27.02
|17:00
|
Верона – Венеция
|- : -
|27.02
|20:00
|
Специя – Рома
|- : -
|27.02
|22:45
|
Лацио – Наполи
|- : -
|28.02
|22:45
|
Аталанта – Сампдория
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|22
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|23
|1
|4