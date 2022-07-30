«Салернитана» арендовала нападающего «Интера»
Нападающий «Интера» Лоренцо Пирола перешел в «Салернитану». Клуб арендовал 20-лтенгое форварда на сезон, сообщает сайт команды.
Прошлый сезон Пирола также провел в аренде. Он выступал в составе «Монци». Пока на его счету только 1 матч в серии А.
В мае 2019 года Пирола в составе сборной Италии до 17 лет сыграл на чемпионате Европы, на котором итальянцы заняли второе место, проиграв в финале сборной Нидерландов
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9
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10
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13
|Болонья
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|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
|0-0
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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