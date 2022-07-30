«Салернитана» арендовала нападающего «Интера»

Нападающий «Интера» Лоренцо Пирола перешел в «Салернитану». Клуб арендовал 20-лтенгое форварда на сезон, сообщает сайт команды.

Прошлый сезон Пирола также провел в аренде. Он выступал в составе «Монци». Пока на его счету только 1 матч в серии А.

В мае 2019 года Пирола в составе сборной Италии до 17 лет сыграл на чемпионате Европы, на котором итальянцы заняли второе место, проиграв в финале сборной Нидерландов