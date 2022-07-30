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Сегодня, 17:32

«Салернитана» арендовала нападающего «Интера»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лоренцо Пирола.
Фото ФК «Салернитана».

Нападающий «Интера» Лоренцо Пирола перешел в «Салернитану». Клуб арендовал 20-лтенгое форварда на сезон, сообщает сайт команды.

Прошлый сезон Пирола также провел в аренде. Он выступал в составе «Монци». Пока на его счету только 1 матч в серии А.

В мае 2019 года Пирола в составе сборной Италии до 17 лет сыграл на чемпионате Европы, на котором итальянцы заняли второе место, проиграв в финале сборной Нидерландов

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 0
Локомотив 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
ФК Интер (Интернационале)
ФК Салернитана
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Интер 0 0 0 0 0-0 0
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 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
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13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
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13.08 21:45
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