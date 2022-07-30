Ибрагимович о завершении карьеры: «Футбол умрет без меня»

Ибрагимович ответил на вопрос, когда он завершит карьеру

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович на своей странице в соцсети ответил на вопрос болельщика о том, когда он закончит профессиональную карьеру.

«Никогда. Если я закончу, футбол умрет», — сказал швед.

18 июля Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» на один год.

В минувшем сезоне 40-летний форвард провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Вместе с «Миланом» Ибрагимович завоевал золотые медали чемпионата Италии.