«Торино» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты» с возможностью выкупа за 12 миллионов евро

«Торино» провел дополнительные переговоры с «Аталантой» по переходу полузащитника Алексея Миранчука, сообщает TuttoMercatoWeb.

Руководство «быков» собирается арендовать 26-летнего россиянина с возможностью выкупа за 12 миллионов евро. По данным источника, такой вариант может устроить бергамасков.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.