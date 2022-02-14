Руководство «Ювентуса» проведет новую встречу с агентом Дибала

«Ювентус» по-прежнему намерен продлить контракт с нападающим Пауло Дибала.

«Мы будем работать в ближайшие недели, чтобы решить эту проблему индивидуально», — заявил спортивный директор команды Павел Недвед DAZN.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не повысит зарплату нападающему и предложит ему продлить соглашение на прежних условиях. При таком раскладе Дибала готов выслушать предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне аргентинский футболист в 19 матчах итальянской серии А забил семь голов и отдал пять голевых передач. Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 миллионов евро.