Кокорин может остаться в «Фиорентине» до лета 2022 года

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может остаться в команде до лета 2022 года, сообщает Fiorentina News.

По данным источника, у итальянского клуба есть 8 дней, чтобы определиться с будущим 30-летнего футболиста. 22 февраля в России закрывается трансферное окно. Если «фиалки» не смогут отдать форварда в клуб РПЛ, им придется либо разорвать контракт, либо отложить вопрос о его уходе.

Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне Кокорин в шести матчах не сумел отметиться голевыми действиями.