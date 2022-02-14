Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:59

Кокорин может остаться в «Фиорентине» до лета 2022 года

Виктория Кравченко

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может остаться в команде до лета 2022 года, сообщает Fiorentina News.

По данным источника, у итальянского клуба есть 8 дней, чтобы определиться с будущим 30-летнего футболиста. 22 февраля в России закрывается трансферное окно. Если «фиалки» не смогут отдать форварда в клуб РПЛ, им придется либо разорвать контракт, либо отложить вопрос о его уходе.

Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне Кокорин в шести матчах не сумел отметиться голевыми действиями.

Александр Кокорин
ФК Фиорентина
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наингголан рассказал, что отказал «Ювентусу» и «Челси»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 25 17 4 4 50-26 55
2
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 25 13 7 5 37-22 46
5
 Аталанта 24 12 8 4 46-29 44
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Рома 25 12 4 9 42-32 40
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 25 10 6 9 47-40 36
10
 Торино 24 9 5 10 31-25 32
11
 Эмполи 25 8 7 10 38-48 31
12
 Сассуоло 25 7 9 9 41-44 30
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 24 6 9 9 33-40 27
15
 Специя 24 7 5 12 26-44 26
16
 Сампдория 25 6 5 14 33-42 23
17
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
18
 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
19
 Дженоа 25 1 12 12 21-46 15
20
 Салернитана 24 3 4 17 17-56 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.02 17:00
Лацио – Болонья
 3 : 0
12.02 20:00
Наполи – Интер
 1 : 1
12.02 22:45
Торино – Венеция
 1 : 2
13.02 14:30
Милан – Сампдория
 1 : 0
13.02 17:00
Верона – Удинезе
 4 : 0
13.02 17:00
Дженоа – Салернитана
 1 : 1
13.02 17:00
Эмполи – Кальяри
 1 : 1
13.02 20:00
Сассуоло – Рома
 2 : 2
13.02 22:45
Аталанта – Ювентус
 1 : 1
14.02 22:45
Специя – Фиорентина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 22 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости