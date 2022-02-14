Кокорин может остаться в «Фиорентине» до лета 2022 года
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может остаться в команде до лета 2022 года, сообщает Fiorentina News.
По данным источника, у итальянского клуба есть 8 дней, чтобы определиться с будущим 30-летнего футболиста. 22 февраля в России закрывается трансферное окно. Если «фиалки» не смогут отдать форварда в клуб РПЛ, им придется либо разорвать контракт, либо отложить вопрос о его уходе.
Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне Кокорин в шести матчах не сумел отметиться голевыми действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|25
|17
|4
|4
|50-26
|55
|
2
|Интер
|24
|16
|6
|2
|55-20
|54
|
3
|Наполи
|25
|16
|5
|4
|46-17
|53
|
4
|Ювентус
|25
|13
|7
|5
|37-22
|46
|
5
|Аталанта
|24
|12
|8
|4
|46-29
|44
|
6
|Лацио
|25
|12
|6
|7
|52-39
|42
|
7
|Рома
|25
|12
|4
|9
|42-32
|40
|
8
|Фиорентина
|23
|11
|3
|9
|41-33
|36
|
9
|Верона
|25
|10
|6
|9
|47-40
|36
|
10
|Торино
|24
|9
|5
|10
|31-25
|32
|
11
|Эмполи
|25
|8
|7
|10
|38-48
|31
|
12
|Сассуоло
|25
|7
|9
|9
|41-44
|30
|
13
|Болонья
|24
|8
|4
|12
|29-40
|28
|
14
|Удинезе
|24
|6
|9
|9
|33-40
|27
|
15
|Специя
|24
|7
|5
|12
|26-44
|26
|
16
|Сампдория
|25
|6
|5
|14
|33-42
|23
|
17
|Кальяри
|25
|4
|9
|12
|25-46
|21
|
18
|Венеция
|24
|5
|6
|13
|22-43
|21
|
19
|Дженоа
|25
|1
|12
|12
|21-46
|15
|
20
|Салернитана
|24
|3
|4
|17
|17-56
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.02
|17:00
|
Лацио – Болонья
|3 : 0
|12.02
|20:00
|
Наполи – Интер
|1 : 1
|12.02
|22:45
|
Торино – Венеция
|1 : 2
|13.02
|14:30
|
Милан – Сампдория
|1 : 0
|13.02
|17:00
|
Верона – Удинезе
|4 : 0
|13.02
|17:00
|
Дженоа – Салернитана
|1 : 1
|13.02
|17:00
|
Эмполи – Кальяри
|1 : 1
|13.02
|20:00
|
Сассуоло – Рома
|2 : 2
|13.02
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|1 : 1
|14.02
|22:45
|
Специя – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|20
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|22
|1
|4
Новости