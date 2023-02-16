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Сегодня, 13:38

Руководство «Интера» недовольно выступлением Лукаку

Виктория Кравченко
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку покинет команду по окончании сезона, сообщает Il Corriere dello Sport.

По данным источника, руководство миланского клуба недовольно выступлениями бельгийца, который в этом розыгрыше забил лишь один гол. Оно считает, что Лукаку провалил сезон.

Лукаку, вероятно, вернется на «Стэмфорд Бридж» в следующем сезоне. Футболист стоил «Челси» 113 миллионов евро.

Ранее в СМИ писали, что нерадзурри заинтересованы в продолжении сотрудничества с 29-летним форвардом «Челси». Бельгиец тоже хочет остаться в миланском клубе.

Ромелу Лукаку
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